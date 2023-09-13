"Kent ihracatının yüzde 65'ini GAGİAD üyeleri gerçekleştirdi"

Güneş DOĞDU SOYLU

Son yıllarda ihracatını önemli oranda artıran Gaziantep yükselişini ağustos ayında da devam ettirerek 927 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. OcakAğustos döneminde de 6,5 milyar dolarlık ihracatı ile dikkat çeken kentte genç iş insanlarının ihracata katkısı da yüzde 65’e yükseldi.

DÜNYA’ya özel açıklamada bulunan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep’in geçmişten gelen köklü bir ticaret ve üretim tecrübesi olduğunu hatırlattı. Bu tecrübenin her geçen gün daha fazla meyve vermeye başlayan koca bir çınar haline geldiğini aktaran Koçer, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarına göre, Gazi şehrin temmuz ayındaki başarılı ihracat performansı, ağustos ayında da devam etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3’lük artışla 927 milyon 832 bin dolarlık dış satış yaptığımız ağustos ayında aylık bazda 1 milyar dolar seviyelerine oldukça yaklaştık. Bu da bize önümüzdeki süreçte 1 milyar dolar seviyesini geçebilmek için hedefimizi tazeledi” diye konuştu.

En fazla ihracat gerçekleştiren 5'inci kent

Dönemsel bazlı olarak incelendiğinde de Gaziantep ihracatının umut verdiğini dile getiren Koçer, şöyle konuştu: “Ağustos ayında ulaştığımız bu ihracat rakamıyla en fazla ihracat gerçekleştiren 5’inci il olma özelliğimizi de sürdürdük. Deprem gibi ekonominin ve hayatın her alanını etkileyen süreçte, mevcut sıralamamızı korumamız bile bizim için çok önemli.

Herşeye rağmen mevcudu koruyup, yükselişe devam etmemiz ise sürdürülebilirlik anlamında çok kıymetli. 2023 Ocak-Ağustos döneminde ise 6,5 milyar dolar bandını aştık ve 6 milyar 589 milyon 446 bin bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik.” Gaziantep’in yükselen ihracatında GAGİAD üyelerinin de büyük bir güce sahip olduğunu ifade eden Koçer, “Ağustos ayı itibariyle kentimizin gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 65’ini GAGİAD üyeleri hayata geçirdi. Bu da derneğimiz adına gurur kaynağı.

Kuruluşumuzun 30. yılını kutlarken kent ihracatının da sürükleyici gücü olmamız sürdürülebilirlik ve bu kentteki gençliğin gücü adına umut verici. Yüzde 65’lik güce sahip olan GAGİAD üyelerimizin tamamını kutluyor ve payımızın her geçen gün artacağına da yürekten inandığımızı belirtmek istiyorum. Gaziantep, genç iş insanlarıyla yarınlarına daha güçlü bakacak ve bu güç, yeni istihdamlar ve girişimciler için de rol model olacaktır” dedi.

"Katma değerli ürünlerle ihracatı artıracağız"

Koçer, GAGİAD üyeleri olarak Gaziantep’e yeni pazarlar oluşturma anlamında da çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Biz pazar çeşitliliğiyle kentin ticaret potansiyelini daha yukarılara taşımak isterken, katma değeri yüksek ürünler konusunda da destekleyici çalışmalar içerisindeyiz. Çünkü biz gençler, atalarımızdan gelen ihracat ve üretim kabiliyetlerini arge ile süslemenin gayretindeyiz. Özellikle bilişim ve yazılım sektörü olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerle ihracat rakamlarımızı çok daha yukarıya taşıyabileceğimizi biliyoruz. GAGİAD üyeleri de bu alanda bir adım daha öne çıkacaktır” diye konuştu.

“Yeşil mutabakat ve yeşil finansman gündemimizde”

Cihan Koçer, yeşil mutabakat ve yeşil finansman konusunda da GAGİAD üyelerinin oldukça istekli ve hazır olduğunu belirterek, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi için harekete geçerken bugünün çocuklarına daha temiz bir dünya bırakma noktasında da insiyatif aldıklarını vurguladı.

"Şirketlere yol göstermek istiyoruz"

Yeşil mutabakatın odak noktasında daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak olduğunu anımsatan Koçer şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında Avrupa Birliği’nin bu mutabakat ile çevresel, finansal ve sosyal sürdürülebilirliği tesis etmek istediği net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda mutabakat, Avrupa Birliği ile ilişkisi bulunan ülkelere çeşitli görev, sorumluluk ve yaptırımlar getirmektedir. Bizler de Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak bu konuda tüm şirketlere yol gösterici olma hedefiyle çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz.

Hepimizin bildiği üzere iklim değişikliğinin yaratığı olumsuz koşullar, tüm ekosistemi etkilemektedir. Çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, üretimde inovasyonun teşvik edilmesi ve karbon emisyonlarının sıfırlanması için tüm sektörlerin harekete geçmesi gerekiyor. Bu yüzdende mutabakatın herkes tarafından iyi anlaşılması önem arz ediyor. Yeni büyüme ve kalkınma stratejisi olan mutabakat, emisyonları azaltırken muhakkak ki iş imkânları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır diye düşünüyorum.

Bu kadar önemli bir konunun toplumun her kesimine yayılması noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak bu çalışmaların daha hızlı hayata geçirilmesi için iş dünyasının temsilcilerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu noktadaki talep ve önerilerimizi devlet erkanıyla da paylaşarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Kültür Sanat Festivali ekim ayında

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), kültür ve sanatın zengin dünyasını Gaziantep halkıyla buluşturmak için kapsamlı bir etkinliğe hazırlanıyor. 2-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek GAGİAD Kültür Sanat Festivali, çağdaş sanat sergilerinden klasik müzik konserlerine, sanatçı söyleşilerinden atölyelere kadar bir dizi etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, resim, heykel, fotoğraf, video başta olmak üzere birçok farklı disiplinin bir araya geldiği çağdaş sanat eserlerini sunan sergileri ve klasik müziğin başarılı yorumcularını bir araya getirecek. Sürdürülebilirliği odağına alan festival, her yıl daha da büyüyerek Gaziantep’i kültür sanat alanında önemli bir merkez haline getirme vizyonuyla hayata geçiriliyor.