Kenya’ya, modüler mobilya satmak ister misiniz?

Dünya ithalat sıralamasında 21 milyar dolarlık ithalat ile 81. sırada bir ülke olmasına karşın Doğu Afrika’daki en büyük ekonomidir. Afrika’da iş yapmak ve bu kıtada yer almak isteyen şirketlerin ilk sıralarda hedefe aldıkları ülkedir.

Mobilya ihracatçıları için yıl bazında yüzlerce yeni iş fırsatı üreten ve ilk görüşmelerini başlatan TurkishExporter’da bugün, Kenya’dan bir iş ilanı yayın alındı. Kenya’da mobilya sektöründe çalışan firma, “ IKEA gibi kaliteli modüler veya demonte mobilyalar yapan bir mobilya üreticisi arıyorum. Kenya'daki markam için mobilya temin etmek istiyorum.” Dedi.

Bu ilandaki Kenyalı şirketle irtibata geçmek için Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik başlatıp onay aşamasında sonra firmanın iletişim bilgilerine erişebiliyorsunuz.

Kenya’da mobilya İthalatı

Kenya geçen yıl tüm dünyadan 194 milyon dolarlık mobilya ithalatı yaptı, ülkede ithalata yüzde 65 ile Çin mobilyası hakim. Çinliler Kenya’ya geçen 126 milyon dolarlık ihracat yaparken onu takip Hindistan 10 milyon dolar, Türkiye ise 8,6 milyon dolarlık ihracat yaptı.



Kenya’da Türkiye’nin üçüncü büyük mobilya ihracat ülkesi olmasına rağmen Çin’e oranla oldukça gerideyiz. 2021 yılına göre 2022’de mobilya ihracatımız yüzde 78 artmış. Bu ülkeyi erken keşfedecek Tük mobilya şirketleri gelecekte büyük işlere adat görünüyor.

Bu ilanda yer alan markanın satın alma organizasyonu ile temas kurmak isteyen sektör şirketleri Forie mobil ihracat platformunda demo hesap açmaları halinde, Forie destek ekibi ilgili üye adayına uygulama kullanım onay sürecini tamamlatıp firmayı görüşmeye açabiliyor.