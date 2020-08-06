Kimya sektörü ihracatı 10 milyar doları aştı

06 Ağustos 2020

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilerken, bu yıl Haziran ayına göre yüzde 11 artarak 1 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektörün yılın ilk yedi ayındaki toplam ihracatı 10,15 milyar dolara ulaştı.

Temmuz ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünun temmuzda gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık 1,6 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

Temmuzda sektör ihracatının hazirana göre yüzde 11 arttığını söyleyen Pelister, şunları kaydetti: "Böylece sektörümüzün yedi aylık ihracatı 10 milyar doları aştı. Yedi aylık dönemde de ikinci sektör olmayı başardık. Temmuz ayında ABD, hem ikinci ülke olarak hem de ilk 10 ülke içinde yüzde 56,30 ile en çok artış sağlayan ülke olarak öne çıkıyor. Özellikle Latin Amerika bölgesinde sektörümüze yönelik fırsatlar var. İKMİB olarak düzenlediğimiz ticaret heyetleri ile bu fırsatlardan yararlanmaları için ihracatçılarımızı satın almacılarla buluşturuyoruz. Gelecek için ülkemize ve sektörümüze yönelik umudumuz ve beklentimiz pozitif. Ekonomik göstergeler de bu umudumuzu artırıyor. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüzün pandemi sonrasında oluşacak talebi karşılamak adına hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla, dijital dönüşüm ilkeleri doğrultusunda yüksek katma değerli ürün yatırımlarına öncelik vermeliyiz. Devletimizin de kimya sektörümüzde yapılacak yatırımlarda teşvik ve destek vermelerini bekliyoruz.”

Temmuzda en çok ihracat Irak'a yapıldı

Irak, Temmuz ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye, Irak'a 97 milyon 192 bin dolar değerinde kimyevi madde ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Irak’ı ise sırasıyla ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, İsrail, Romanya ve İran takip etti.

Temmuz ayında en çok ihracat artışı ise ABD'de yaşandı. Türkiye'nin 2020 yılı Temmuz ayında ABD'ye yönelik gerçekleştirdiği kimyevi madde ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,30 oranında artarak 52,6 milyon dolardan yaklaşık 82,2 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Temmuz ayında gerçekleştirdiği kimyevi madde ve mamulleri ihracatında dikkat çeken bir diğer ülke ise Hollanda oldu. Söz konusu ayda Türkiye'nin Hollanda'ya yaptığı ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,74 oranında düşerek, yaklaşık 157.4 milyon dolardan 61,8 milyon dolara geriledi.

En çok plastik ve mamulleri ihraç edildi

Temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 588 milyon 783 bin 979 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 196 milyon 179 bin 519 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun ihracatı 138 milyon 214 bin 524 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabunu takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.