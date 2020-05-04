Kimya sektörü ihracatı nisanda yüzde 27 azaldı

04 Mayıs 2020

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Nisan ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 27,3 azalarak 1 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılını 20,6 milyar dolarlık ihracat rekoruyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak tamamlayan kimya sektörü, Nisan ayında ihracatta birinciliğe yükseldi.



Sektörün 4 aylık ihracatı ise 6 milyar 44 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörümüzün Nisan ayı ihracatı, koronavirüs salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkisi ile yüzde 27,3 azalarak 1 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan sektör olduk. Bu vesile ile aslında kimyanın hayatımızın temel bir parçası olduğunu ve otomotivden mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar hammaddelerimizle pek çok alana dokunarak ülkemiz için büyük bir katma değer sağladığını görüyoruz" dedi.



Pelister yazılı açıklamasında şöyle devam etti:



"İlk dört ayda 6 milyar 44 milyon dolar ihracat yaptık. Dört aylık dönemde kimya ihracatımızda yüzde 10,9'luk bir düşüş oldu. Nisan ayında Almanya, Irak ve İtalya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu. Yılın başından bugüne kadar en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Hollanda, İtalya ve Almanya oldu.



2 Mayıs Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ihracatı kayda ve ön izne bağlı ürünler etil alkol, kolonya, dezenfektan, alkollü ıslak mendil ve hidrojen peroksit, ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları ve aksesuarları, hasta devreleri (anestezi/ventilator devresi), ıv kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri olmak üzere medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı. Böylelikle ihracatımızın önü açıldı.Bu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sektör temsilcilerimiz ile beraber mümkün olan tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haber ve olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir. Bu kararın kimya ihracatımıza önümüzdeki ay itibariyle olumlu yansımalarını bekliyoruz. Mayıs ve Haziran aylarındaki kademeli normalleşme süreciyle birlikte toparlanmanın olacağına inanıyoruz.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte ilerleyen dönemde ülkemizin bu süreci yönetmedeki olumlu algısını fırsata çevirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam etmemiz çok önemli. Hem sektörümüzde hem de ülkemizin önünde yeni fırsatlar oluşacağına inanıyoruz."