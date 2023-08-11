Kimya Teknoloji Merkezi 2024'ün ilk yarısında faaliyete geçecek

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonuyla hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi, sektörün ihracatını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temellerinde faaliyet gösterecek.

İhracatçıların ihtiyacı olan ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaların verileceği, gelişmiş bir AR-GE merkezi görevi üstlenecek merkez, Bilişim Vadisi'nde 4 katlı bir binada ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor.

1700 metrekaresi girişimcilere özel alt yapıyla hazırlanmış bir girişimcilik ve kuluçka merkezi olarak hayata geçirilen merkez; akredite edilmiş test ve analiz laboratuvarları ve dijital kütüphanesiyle kimya ve bağlantılı sektörlerdeki tüm startup ekosisteminin faydalanacağı bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Kimya Teknoloji Merkezi'nin ihracatçılara sunacağı test ve analiz hizmetleri kapsamında her yıl 7,2 milyon dolarlık tasarruf sağlanması bekleniyor.

"2024'ün ilk yarısında açmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi projesiyle yüksek teknoloji ve yüksek katma değer odaklı yeni bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

Pelister, "Böylece küresel ticarette Türk kimya sektörünü ön plana çıkaracak işlere imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kimya Teknoloji Merkezi, kimya sanayimize ve ihracatımıza eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek. Kimya Teknoloji Merkezi projemiz için şirket kurulumumuzu tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi'nde merkez binanın yer tahsisini gerçekleştirdiklerini ve Ticaret Bakanlığı'ndan yatırım bedeli için bütçe onayını aldıklarını kaydeden Pelister, merkezin faaliyete geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini, burayı 2024'ün ilk yarısında faaliyete geçirmek üzere son hazırlıklarını tamamladıklarını anlattı.

"Yurt dışında yapılan 38 test KATİM AŞ sayesinde milli imkanlarla yapılacak"

Adil Pelister, Kimya Teknoloji Merkezi'nin bünyesinde toplam 175 farklı test uygulanacağını ve 83 testten akredite olunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Halihazırda yurt dışında yapılan 38 test KATİM AŞ sayesinde milli imkanlarla yapılacak. Merkezimizin tam randımanda faaliyete geçmesiyle yıllık 1 milyon 201 bin 883 test toplam kapasite ile hizmet vermesini planlıyoruz. Uygulanacak uluslararası akreditasyona haiz test ve analiz laboratuvarları ile her sene milyonlarca doları yurt içinde tutmuş olacağız.

Böylece test ve analiz hizmeti kapsamında optimum kapasitede yıllık minimum 7,2 milyon dolar tasarruf sağlanmasını bekliyoruz."