“Kısıtlamalar telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacak“

Gerek nohutta gerekse kırmızı mercimekte yüzde 30 civarında rekolte artışı beklendiğini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Ticaret Bakanlığı, nohut ihracatında firmalara 1 Ağustos 2023’ten 1 Ocak 2024’e kadar aylık bazda, bir önceki yılın aynı ayında gerçekleştirdiği ihracatın azami yüzde 55'i kadar ihracat kayıt izni verileceğini, kırmızı mercimek ihracatında ise Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ile birlikte firmaların son üç yılda gerçekleştirdiği toplam ihracatın miktar bazında yüzde 7,5’ini aşmamak üzere aylık bazda kayıt verileceğini, bu kısıtlamanın 1 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

Nohut ve kırmızı mercimek üretiminde bereketli bir sezon yaşıyoruz. Bu ürünlerin ihracatında kota ve kısıtlamaların kaldırılması yönündeki taleplerimizi birçok kez dile getirmemize rağmen, yeni getirilen bu kota ve kısıtlama kararları maalesef hem üretimimize hem de ihracatımıza büyük darbe vuracaktır” dedi.

“Nohut ihracatımız yüzde 45 oranında gerileyecek

Türkiye’de üretilen nohudun gerek kalitesi gerekse erkenci ürün olması nedeniyle dünya pazarlarında büyük rağbet gördüğüne dikkat çeken Memiş, çiftçiler başta olmak üzere ihracat dünyasına kadar tüm paydaşların bu kararın gözden geçirilmesini talep ettiğini kaydetti.

Bu yıl nohut rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış beklediklerini, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin ardından İç Anadolu Bölgesi’nden de ürünlerin gelmeye başladığını ve rekoltenin beklentiler çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Başkan Memiş, “Nohut ihracatıyla ilgili bu son karar, mevcut ihracatımızı yüzde 45 oranında düşürecektir. Nohut ürününü değerinde satabilme imkânımız olduğu bir dönemdeyiz.

Bu zaman dilimini iyi değerlendirebilmemiz çok önemli.” diye konuştu. Yurt içi tüketimde ‘koçbaşı’ tabir edilen nohudun tercih edildiğini, yurt dışına ise ağırlıklı olarak 7-8 milimetre ve kırık nohut ihraç ettiklerini açıklayan Memiş, “Dolayısıyla kalibre olarak küçük çaplı ve kırık ürünleri ihraç ettiğimiz için bu ticaretimiz, yurt içi ihtiyaçların karşılanmasında bir sıkıntı teşkil etmeyecektir” dedi.

“Mercimek bölgemizin en önemli ihraç ürünü”

Kırmızı mercimekte yüzde 30 rekolte artışı yaşanan yeni sezonda getirilen son kısıtlama kararının çiftçiler üzerinde de olumsuz etkisinin olacağını ve önümüzdeki sezon bu ürünün ekiminden kaçınacaklarını dile getiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş şunları kaydetti; “Çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız Birliğimizi arayarak ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyorlar. Kırmızı mercimek, Birlik olarak en çok ihracat ettiğimiz ve ülkemize en fazla döviz kazandırdığımız üründür. Kendi ürünümüzü daha çok değerlendirmeyi istiyoruz.

Ama söz konusu kısıtlama kararı zaman içinde çiftçimizi kırmızı mercimek ekiminden vazgeçirecek, yurt içinde uygun fiyatlarla bu ürünü tüketen vatandaşlarımızı da olumsuz etkileyecektir. İhracatın önündeki engeller kalksın ki hem çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alabilsinler hem de biz ihracatçılar kaliteli Türk mercimeğini dünya sofraları ile daha fazla buluşturabilelim.” l