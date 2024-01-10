Kızıldeniz saldırıları, küresel nakliyenin %20’sini aksattı

Yemen’deki Husilerin 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırıları sonrası İsrail’in başlattığı Gazze Savaşı’na tepki olarak Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırı düzenlemesinin global lojistik sektörüne vurduğu darbe büyüyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili bir tweet attı.

Husilerin Hamas’a destek için Kızıldeniz’de yaptığı saldırıların “Gazze’ye yardımlarda da dahil küresel nakliyenin neredeyse yüzde 20’sini aksattığı”nı yazan Blinken, saldırıları kınadı ve savaşın genişlememesi gerektiğine dikkat çekti: “Bu, gıda, yakıt, ilaç ve insan yardımın taşınmasının maliyetini ve süresini artırıyor.” Bloomberg haber ajansı da 10 Şubat’ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı’na işaret etti, tedarik zincirinin etkilenmesinden ötürü Çin’de “Ay Yeni Yılı alışveriş sezonu etkilenir mi?” paniğinin başladığının altını çizdi.

Çin’de yeni yıl paniği

Ajansa konuşan Drewry Shipping Genel Müdürü Philip Damas'a göre, 10 Şubat'ta başlayacak olan Ay Yeni Yılı öncesinde ticaret hacimlerinin artması nedeniyle önümüzdeki haftaların çok zor geçmesi muhtemel: “Saldırılar sonucunda meydana gelen sapmalar, gemileri normalden binlerce kilometre daha uzağa gitmeye zorluyor ve dolayısıyla yük taşıyabilecek gemilerin sayısını kısıtlıyor.

Çin'de kapasitenin kullanılabilirliği konusunda şu anda bir panik var. 10 Şubat'taki Çin Yeni Yılı'na kadarki 5 hafta, nakliyatçılar ve nakliye açısından çok zor olacak, ancak bundan sonra maliyetler düşebilir.” Drewry’e göre, bugüne kadar 10 milyon konteyner kapasiteli 822 gemi, saldırılardan etkilendi.

Petrol fiyatlarının bu yıl 70-90 dolar bandında seyretmesi bekleniyor

JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi ABD'nin finansal merkezi Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları, arz kesintilerine yol açan jeopolitik gelişmelerin ani fiyat dalgalanmalarına sebep olabileceğine işaret ediyor. Petrol fiyatlarının 2024'te büyük oranda sabit kalacağı öngörüsünde bulunan JP Morgan, Brent petrolün varil fiyatının ortalama 83 dolar olacağını tahmin ediyor. Banka, bu tahminini ABD'de petrol talebinin dirençli olması, gelişen piyasalarda güçlü talep büyümesi ve Avrupa piyasalarında istikrar beklentilerine dayandırıyor.

Goldman Sachs da küresel resesyon riskindeki azalmanın petrol talebini olumlu yönde destekleyeceğini, ABD kaynaklı üretim artışlarının ise petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüleyeceğine işaret ediyor. Brent petrolün, bu yıl 70-90 dolar bandında seyredeceğini tahmin eden Goldman Sachs, fiyatların yıllık bazda 81 dolar ortalamasını yakalayacağını öngörüyor.

Morgan Stanley de küresel petrol arzındaki artışın talepteki yükselişin önüne geçeceği beklentisiyle Brent petrolün bu yılın ilk yarısında varil başına 80 dolar seviyesinde seyredeceğini, yılın ikinci yarısında ise düşüşe geçeceğini tahmin ediyor. Petrol fiyatlarına ilişkin en yüksek tahminin sahibi Bank of America, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 90 dolar civarında olacağını öngörüyor.

En düşük tahmine sahip finansal kuruluş Citigroup da ABD'de artan petrol üretimi ile OPEC+ grubunun üretim kesintilerini sürdüreceği beklentisiyle bu yıl Brent petrolün varil başına ortalama 75 dolar olacağını tahmin ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise OPEC+ grubunun arz üzerinde kurduğu baskının yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirterek, Brent petrolün varil fiyatını bu yıl için ortalama 80 dolar olarak revize etmişti.