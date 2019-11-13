KOBİ'ler yeni pazarlara GATEOFTEC ile açılacak

13 Kasım 2019

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) olarak KOBİ'lerin ihracatını artırmak amacıyla 29 Ekim 2019’da hayata geçirdikleri GATEOFTEC Türk İhracat Merkezi projesine değinen Işık, “Kuruluş vizyonuna uygun olarak GATEOFTEC Türk İhracat Merkezi'nin ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla hareket edecek. İhracat yapmak isteyen KOBİ'ler için B2B ve B2C ideal bir platform.

Türkiye’den yeni ihracat yıldızları parlatmak, ülkemizin katlanarak artan dış ticaret hacimlerine ulaşmasına katkıda bulunmak hedefiyle hareket ediliyor. Bu amaca uygun olarak hem ihracatçı firmalar hem de lojistik sektörüyle ilgişkileri geliştirmek amacıyla logitans'a katıldık” ifadesini kullandı.

İnovatif çözümler sunuyor

Bu hedef doğrultusunda GATEOFTEC'in dünyanın önde gelen inovatif ve teknolojik altyapısını kullandığını anımsatan Işık, şöyle devam etti: “Uluslararası dış ticaret ekosistemi içerisindeki tüm paydaşlarla güçlü iş ilişkileri kurulmasını hedefliyoruz. Küresel ticari ilişkilerin her geçen gün artan iş hacimlerine dönüştürülmesini için tüm kurum ve kuruluşların çözüm ortağı, başvuru kaynağı, iş platformu ve inovatif bir sistemin gelişmesi için çalışacağız. GATEOFTEC kurulduğu andan itibaren ülkemizdeki yerel işletmelerin gerçek küresel oyunculara dönüşmelerine destek olmak amacıyla hareket ediyoruz.”

Birçok platformla çalışıyor

Türkiye’nin e-ticaret, e-ihracat hacmini artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyleyen İGEME Genel Müdürü Murat Işık, “Dünyanın önde gelen küresel organizasyonlarını, veri kaynaklarını ve faaliyetleriyle uluslararası ticareti tanımlayan birçok platformla çalışıyoruz. Türkiye’deki ihracat ekosisteminin üyelerinin gerçek anlamda küreselleşmelerine destek olmayı ve üyelerine katma değerli servisler sunmak için emek harcıyoruz” ifadesini kullandı.