'Kolay Destek', hizmet ihracatçılarına da kapılarını açtı

16 Eylül 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet ihracatçılarına sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat desteklerine ilişkin ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin kullanıcılara sunulduğu 'Kolay Destek' web sitesi (kolaydestek.gov.tr) üzerinden artık hizmet ihracatçılarına yönelik Genel Destek programı ve Markalaşma desteklerine ilişkin detaylara da ulaşılabilecek.

Mal ve hizmet ihracatçılarının ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi, belge ve destek programlarına kolayca erişmelerini sağlayan bu web sitesi, aynı zamanda ihracat yapan kurumların potansiyel müşterilerine ulaşmasından, yurtdışında reklam vermeye, fuar katılımlarından, kredi fırsatlarına kadar ihracatçılara pek çok bilgi sunuyor.

"Kolay Destek, yenilikçi ve faydalı bir adım"

Konuya ilişkin açıklama yapan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden birisi olan hizmet ihracatı alanında faaliyet gösteren firmaları geliştirmek ve yeni pazarlara açılmalarında yönlendirici olmak bakımından Kolay Destek web sitesinin çok yararlı olacağına inandıklarını söyledi.

'Kolay Destek' web sitesinin Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme modeli ile uzun dönemli kalkınma hedeflerine ilerlemesi yolunda yenilikçi ve faydalı bir adım olduğunu belirten Aycı, "Hizmet ihracatı dünya ticaretindeki payını genişletirken, ülkemizin ihracat kalemleri içinde de her geçen yıl daha geniş bir yer alıyor. Bu nedenle dış ticaret dengesine önemli katkı yapan, ekonomimize katma değer sağlayan hizmet ihracatının bu projede de göz önünde bulundurulması için Bakanlığımızla yakın temaslarda bulunduk. Yapılan kapsamlı çalışma için Ticaret Bakanlığımıza tüm hizmet ihracatçıları adına teşekkür borçluyuz.” dedi.