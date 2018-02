Kolombiya pazarı için dizel motor yedekleri ithal edecek

09 Şubat 2018

Kolombiyalı bir firma, dizel motorlar (Perkins, Lister, Deutz, John Deere) için her türlü yedek parça ithalatı konusunda Türk tedarikçilerden fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Spare parts for diesel engines to export from Turkey to Colombia

Buen dia.

Estamos interesados en recibir informacion sobre repuestos para motores diesel: perkins, lister, deutz, jhon deere.

Precios, y condiciones comerciales de importacion.

Mil gracias por su atencion .

Good day.

We are interested in receiving information on spare parts for diesel engines: perkins, lister, deutz, jhon deere.

Prices, and import commercial conditions.

Thank you for your attention .

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383883_spare-parts-for-diesel-engines-to-export-from-turkey-to-colombia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact