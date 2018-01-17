Kolombiyalı firma kapı aksesuarları satın alacak
Kolombiyalı firma, paslanmaz çelik kapı aksesuarları hırdavat çeşitleri satın almak istediklerini beyan ederek Cartagena teslim fiyat talep etmektedir.
Kolombiya’dan irtibata geçen bir firma, endüstriyel kapılarda geçiş sistemleri kapılarında kullanılan paslanmaz çelik kapı aksesuarları hırdavat çeşitleri satın almak istediklerini beyan ederek vermiş olduğu liste için Cartagena teslim fiyat talep etmektedir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Gate Hardware items to supply from Turkey to Colombia
We would like to quote the following gate hardware (stainless steel).
Please let us know unit price, lead time for production and delivery to Cartagena, Colombia, availability and if you have stock for this materials.
Thanks!
Self- Closing Hinges
Standard to Narrow, Stainless Steel 304 plus Anti-UV powder paint coating
Size: 3.5"x3.5"x3.5" & 3.5"x3.5"x1.25" Latch
Size: 5.5"x2.5"x1.5" & 3.5"x1.5"x1.25"
Stainless Steel 304 plus Anti-UV powder paint coating
ETA Kits (2 Hinges + 1 Latch)
3000 Kits ASAP
2000 Kits End of January
1000 Kits March
HINGES
LATCH
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381521_gate-hardware-items-to-supply-from-turkey-to-colombia
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact