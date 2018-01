Kolombiyalı firma kapı aksesuarları satın alacak

17 Ocak 2018

Kolombiya’dan irtibata geçen bir firma, endüstriyel kapılarda geçiş sistemleri kapılarında kullanılan paslanmaz çelik kapı aksesuarları hırdavat çeşitleri satın almak istediklerini beyan ederek vermiş olduğu liste için Cartagena teslim fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Gate Hardware items to supply from Turkey to Colombia

We would like to quote the following gate hardware (stainless steel).

Please let us know unit price, lead time for production and delivery to Cartagena, Colombia, availability and if you have stock for this materials.

Thanks!

Self- Closing Hinges

Standard to Narrow, Stainless Steel 304 plus Anti-UV powder paint coating

Size: 3.5"x3.5"x3.5" & 3.5"x3.5"x1.25" Latch

Size: 5.5"x2.5"x1.5" & 3.5"x1.5"x1.25"

Stainless Steel 304 plus Anti-UV powder paint coating

ETA Kits (2 Hinges + 1 Latch)

3000 Kits ASAP

2000 Kits End of January

1000 Kits March

HINGES

LATCH

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/381521_gate-hardware-items-to-supply-from-turkey-to-colombia

