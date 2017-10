Kolombiyalı müşteri silikonlu kablo ithal etmek istiyor

19 Ekim 2017

Kolombiya’dan irtibata geçen bir müşteri, elektrikli ev aletleri ve otobüslerde kullanılan silikonlu kablolar konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Good day

My name is Mike.

I work in Colombia that makes electrical systems for home appliances and buses.

We are looking for a silicone cable supplier.

If there are some companies that can make and sell us that type of cable we would like to contact them to know more about them and their products.

Looking for your answer

Best regards

Mike

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/373267_silicone-electrical-cables-regular-supply-in-colombia

