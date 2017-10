Kolombiyalı trafo üreticisi devre kesiciler satın alacak

25 Ekim 2017

Kolombiya’da kuru tip transformatör üretimi yapmakta olan bir firma, imalatlarında kullanmak üzere vakumlu devre kesiciler satın almak istediklerini belirterek 200.000 set için fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sirs,

We are a dry type transformer manufacturer in Colombia, South America.

We are searching for a device to interrupt the electrical signal between the network and the transformer onload.

The voltage level is 14kV, rated current 5A and shortcircuit current is 100A, do you have such kind of device?

Thanks in advance for your answer.are approximately 200,000 sets p.a. though I am looking to dual source.

