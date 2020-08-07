Konya, ihracatta 11’inci sıraya yükseldi

07 Ağustos 2020

TİM’in verilerine göre Konya, temmuz ayında 194 milyon 376 bin 440 dolarlık ihracat ile il bazında Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.41’e çıkararak 11’inci sırada yer aldı. İhracat 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12.33 arttı. 2020 yılı yedi aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 167milyon 530 bin 968 dolar olarak gerçekleşti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her şeye rağmen üretime ve istihdama devam eden Konyalı sanayicilerin temmuzda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Altay, salgın sürecinde Konya’nın ihracatta önemli bir ivme göstererek kayda değer bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, Konya’nın temmuzda ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Öztürk, “Salgına rağmen ihracatı artırmak şehrimiz adına bir başarıdır. Bu yıl ihracatın 2 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum” dedi.