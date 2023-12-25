Kosova, çamaşır makinesi ithal edecek

Büyük ve üretken bir ekonomiye sahip olan Türkiye, zamanla Kosova’nın ithalatından aldığı payla, en büyük ticari partner unvanına sahip olmuştur. Aynı zamanda Kosova’nın üretimine de katkı sağlamıştır. Bununla birlikte Kosova’nın ithalat kalemleri arasında makine teçhizatı ve yarı mamuller yer alması, Türk firmalarının ise doğrudan yatırım yapması Kosova’ya ihracat kapılarını açmıştır.

Bugün ise açılan bu kapılara bir yenisi daha eklendi. Elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren Kosovalı bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk ihracatçılardan çamaşır makinesi satın alacağını belirtti. Kosova merkezli firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

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