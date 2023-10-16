Kosova’dan toptan alım: su sebili ve ısıtıcısı

Kosova’da elektrikli ürünler sektöründe satış yapan firma, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım bıraktı. İlanlarında su sebili ve su ısıtıcısı ithal etmek istediklerini söyleyen Kosova merkezli firma, toptan alım yapacaklarını ekledi. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Kosova pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Kosova'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. Kosova'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Kosova'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.

Eğer ürün veya hizmetlerinizle ilgili bilgiler bu platformda henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek verileri isteyebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz. Kosova pazarının kapılarını aralamak ve yeni fırsatları keşfetmek için "Forie Databank" size destek oluyor.

GTİP Kodu 8516 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8516 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 8516- Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcıları ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar.