Küba, depolama tankı ithal edecek

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat/ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bugün ise başlıca ihraç malları şeker, nikel, kobalt, tütün, biyotıp, deniz ürünleri, rom, narenciye, gıda ve petrol olan Küba’dan Türk üreticilere bir ithalat talebi geldi. Küba’da tarımsal faaliyetlere yönelik girdi, ekipman, makine ve aletlerin pazarlanmasına yönelik hizmetler veren bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türk ihracatçılardan depolama tankı satın alacağını belirtti.

Küba’dan ilan bırakan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri bu ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.