Kumaş üreticilerine ihracat fırsatı: Bulgaristan, kumaş tedarikçisi arıyor

Her gün inşaat, gıda, tekstil, ambalaj gibi sayısız sektörde sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan bu platforma Türk kumaş üreticilerini sevindirecek bir kapı aralandı.

Bulgaristan’da 1998 yılından bu yana kadın giyim sektöründe devleşen bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanda şu sözleri kullandı: “Ürün yelpazesinde pamuk, viskon ve elastan bileşimli kadife bulunan, Avrupa'ya ihracat yapabilecek kumaş tedarikçisi arıyorum.”

Bulgar ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Kumaş ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Türkiye en çok hangi ülkelere kumaş ihracatı yapıyor?

Belarus: 290 milyon dolar

İtalya: 247 milyon dolar

Rusya: 194 milyon dolar

Bulgaristan: 149 milyon dolar

Kırgızistan: 88 milyon dolar