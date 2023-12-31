Kumaş üreticilerine ihracat fırsatı: Polonya, yünlü kumaş ithal edecek

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de tekstil sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Polonya pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda Polonya’da çeşitli bebek ürünlerinin üretimini yapan bir firma, yayınladığı ithalat ilanıyla Türkiye’den yünlü kumaş satın alacağını belirtti.

Polonya merkezli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Polonya pazarına giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Polonya pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Polonya’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Polonya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Polonya’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.