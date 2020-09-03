Kuru incirin ihracat yolculuğu 30 Eylül’de başlıyor

03 Eylül 2020

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin ilk ihraç tarihini belirlemek üzere online ortamda Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu toplantısı ve sonrasında Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu'nun kuru incir ihracatında ilk gemi yükleme tarihi olarak önerdiği 30 Eylül 2020 tarihi oybirliğiyle kabul edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz resmi rekolte açıklanmamış olmakla birlikte, 2020 ürünü kuru incir rekoltesinde önceki yıla göre bir miktar azalma beklendiğini, ürün kalitesinde de gerileme görüldüğünü dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirin büyük ölçüde elle işlenip paketlenen bir ürün olduğunu, emek-yoğun bir sürecin ve kontrol ve analizlerin sonunda ihracata hazır hale geldiğini aktardı.

"Sağlıklı Türk inciri imajını dünya pazarlarında koruyalım"

Kuru inciri ihraç edilen ülkelere girişinde insan sağlığına uygunluk açısından kontrollere tabi tutulduğuna dikkati çeken Birol Celep, kuru incir işletmelerinin iyi kurutulmuş, insan sağlığına ve hijyen şartlarına uygunluk açısından gerekli kontrollerden ve analizlerden hassasiyetle geçmiş ürünleri ihraç etmeleri gerektiğini, sağlıklı Türk inciri imajının dünya pazarlarında korunması gerektiğini vurguladı.

Celep, “7 Eylül 2020 Pazartesi günü Aydın'da kuru incir rekoltesini ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatını açıklamasını beklediğimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli ile görüşmeyi planlıyoruz. Sayın Bakanımızın, tüm kesimleri gözetip kucaklayan bir alım politikası açıklaması yapacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Kuru incir sektörünün tüm taraflarına hayırlı bir sezon diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çin, Rusya ve Kanada Türk incirini çok sevdi"

Kuru incir ihracatı rakamlarıyla ilgili bilgi veren Birol Celep, şunları söyledi: "Kuru incir ihracatımız, 2019 sezon başı olan 26 Eylül’den 31 Ağustos 2020 tarihine kadar önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 16 artışla 66 bin ton, değerde yüzde 5 artışla yaklaşık 231 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ürün yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise 33 milyon dolarlık tutarla Almanya, 32 milyon dolarla Fransa, 31 milyon dolarla ABD, 12,4 milyon dolarla İtalya ve 9 milyon dolarla İsviçre olarak sıralandı. Önemli ihracat artışı sağladığımız ülkeler ise; yüzde 86'lık artışla Çin, yüzde 67'lik artışla Rusya Federasyonu ve yüzde 42'lik yükselişle Kanada oldu."