Kuru meyve sektörünün 'muhteşem üçlüsü'

04 Ekim 2020

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu, kuru meyve sektöründe 'muhteşem üçlü' olarak tanımlanan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2019/20 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2019/20 sezonunda 414 bin 878 ton üzüm, incir ve kayısıyı 120 farklı ülkeye göndererek milyarlarca insanın pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladıklarına dikkat çeken Celep, çekirdeksiz kuru üzümde 2019/20 sezonunda, 248 bin 309 ton kuru üzüm ihracatı karşılığı 509 milyon 940 bin dolar döviz geliri elde ettikleri bilgisini verdi.

Türkiye'nin temmuz sonunda sonuçlanan kuru kayısı sezonunda 96 bin 777 ton kuru kayısı ihraç ettiğine dikkat çeken Celep, karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz geliri elde ettiğini aktardı.

30 Eylül’de 2019/20 sezonu sona eren kuru incir ihracatının 69 bin 791 ton karşılığı 241 milyon 865 bin dolara ulaştığını belirten Celep, "2018/19 sezonunda kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatımız 411 bin ton karşılığı 996 milyon dolar olmuştu. Bu sezon Türkiye'nin ihracatında yüzde 11'e varan daralmanın yaşandığı süreçte kuru meyve ihracatımızın artıya geçmesine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk üzümüne en çok talep İngiltere'den

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin 509 milyon 940 bin dolarlık kuru üzüm ihracatının yüzde 80’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, İngiltere 154 milyon 740 bin dolarlık taleple zirvede yer aldı.

Almanya, 59 milyon 800 bin dolarlık Türk üzümü ithalatıyla listede ikinci sırada yer alırken, Hollanda 49 milyon 232 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm talebinde bulundu. Bu ülkeleri 36 milyon dolarla İtalya ve 32 milyon dolarla Fransa takip etti.

Avrupa Birliği dışında Türkiye’den çekirdeksiz kuru üzüm ithal eden ülkelerin başında 25,7 milyon dolarlık tutarla Avustralya gelirken, Japonya 13,1 milyon dolarlık Türk üzümü tercih etti.

Kuru kayısıyı en çok Amerikalılar tercih etti. Türkiye'den kuru kayısı ihracatında listenin başında 35,5 milyon dolar ile ABD yer aldı. Almanya, 24 milyon dolarlık, Fransa ise 22,5 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti. Türkiye'den kuru kayısı ihracatında İngiltere, Brezilya, Rusya ve Avustralya öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Kuru incirde ihracat 70 bin tona ulaştı

Kuru incir ihracatında önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin kuru incir ihracatı 2019/20 sezonunda 69 bin 791 ton karşılığı 241 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece sezon başında ortaya konulan 70 bin ton ihracat hedefine ulaşıldı.

Almanya, 34 milyon 703 bin dolarlık kuru incir talebiyle listenin başında yer alırken Fransa, Türkiye'den 33 milyon 782 bin dolar kuru incir ithal etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 33 milyon 242 bin dolarlık kuru incir talep etti.