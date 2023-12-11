Kuveyt, emaye bobin teli ithal edecek

Türkiye ve Kuveyt’in Turgut Özal döneminde başlayan ekonomik ilişkileri halen finans, gayrimenkul, imalat, turizm gibi sektörlerle devam ediyor. Ayrıca 427 Kuveytli şirketin de Türkiye’de 2 milyar dolara yakın yatırımı bulunuyor. Böylelikle İki ülke arasında gerek ticari gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli olduğu ise gözlerden kaçmıyor.

Bugün ise, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Türk ihracatçılar için çekici bir seçenek olmaya devam eden Kuveyt’ten, bir ithalat talebi geldi.

Geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunan Kuveytli ithalatçı firma, yayınladığı ithalat talebiyle, Türkiye’den emaye bobin teli alacağını belirtti. Talep ile ilgili detaylı bilgileri de yazan firma ilgili tedarikçilerle iletişime geçmeyi bekliyor. İthalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ilan detaylarına ulaşabilirler.