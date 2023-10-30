Kuveyt, PVC kapı ithal edecek

Kuveyt, Türk iş dünyası için stratejik bir ticaret partneri olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda artan ticaret hacmi ve karşılıklı iş birliği anlaşmalarıyla, Kuveyt Türk şirketleri için cazip bir pazar haline gelmiş durumda. Kuveyt'in istikrarlı ekonomik yapısı ve iş dünyasına sunduğu fırsatlar, Türk ihracatçıları için çekici bir seçenek olmaya devam ediyor.

Kuveyt’ten bir ithalatçı firma talebini Türkiye'nin önde gelen B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'a iletti.

Türkiye’den PVC Kapı çeşitleri satın almak istediğini yazan Kuveyt merkezli firma, Türk kapı üreticilerinden fiyat teklifi beklediğini bekliyor.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.