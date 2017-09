Kuveytli firma endüstriyel yağlar için teklif istiyor

22 Eylül 2017

Kuveyt’te 1984 yılından beri petrol rafine ve işleme faaliyetleri yapmakta olan bir firma, endüstriyel yağlayıcı yağlar ve hammaddeleri konusunda Türk firmalardan nakliye dahil fiyat talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dears,

Greetings and hope you are doing well.

**** is well established company and in oil refining and blending since 1984,

we are looking forward to build strong business relations with your esteemed company and with your kind personal as well.

Our consumption from virgin base oil is increasing day after day, year after year.

And willing to shift most of our orders to you which depended on your side by providing us best quality and best prices.

Looking forward to have your best CIF price- Kuwait Shuwaikh sea port.

For

1- Group III Virgin Base oil 80 MT

2- Naphthenic 20 MT

Please provide MSDS & TDS for above mentioned base stock.

Expecting your early and impressive offer. Thank you

Regards

