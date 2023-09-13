Kuveytli firma, kurtarıcı araç ithal etmek istiyor

Petrol rezervleri sayesinde yüksek gelirli ülke profiline sahip olan Kuveyt’in Türkiye’den ithal ettiği başlıca ürünler arasında dokunmuş halı, demir-çelik ve motorlu kara taşıtları gibi ürün kalemleri yer alıyor. Türkiye, Kuveyt’in ithalat yaptığı ülkeler arasında 10.sırada.

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ve web sitelerindeki bilgilere göre ABD, Fransa gibi ülkelerdeki çok uluslu şirketlerle de ticaret yapan Kuveyt mühendislik ve ithalat firması, Türkiye’den araç kurtarma sistemi ithal etmek istiyor.

Bu firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye basic/demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.