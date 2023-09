Kuveytli şirket, Türkiye’den trafo almak istiyor

26,7 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 76. büyük ithalatçı ülkesi olan Kuveyt, Türkiye’den ancak 672 milyon dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Kuveyt’in tedarikçi listesinde 10. sırada yer alıyor. En çok ithalatını Çin’den yapan Kuveyt, neredeyse toplam ithalatının 1/5’ini bu ülkeye ayırıyor.

Elektrik ve enerji sektöründe çok sık ihracat fırsatı yayınlayan TurkishExporter’da bugün bir trafo alım ilanı ihracat şirketleri ile paylaştı. Alım ilanını bırakan firmanın web sitesindeki kurumsal bilgilerine göre metal ve metal dışı ürünler ithalat ve ihracat ağırlıklı işler yapan Kuveyt firması bir projesi için trafo sordu: “We are in Kuwait. for a new project we a RFQ for MV/LV electrical distribution Transformers 2600 and 1000 KVA”

Kuveyt’ten alım yapmak isteyen bu ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.