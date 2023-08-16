  1. Dünya Gazetesi
  2. İhracat
  3. Letonya’dan çanak anten ihracat siparişi
Takip Et

Letonya’dan çanak anten ihracat siparişi

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ihracat ilanında Letonya firması Türkiye’den çanak anten alacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Letonya’ya çanak anten ihracatı yapmak isteyen firmalar için yeni bir ihracat müşterisi olabilecek bu alım fırsatında, ithalatçı şirket şu bilgilere yer verdi: “Letonya'dan toptancı bir şirketiz. 80cm, 90cm, 110cm ve 120cm SAT antenleriyle ilgileniyorum. Bana şirketinizin ihracat müdürünün iletişim bilgilerini gönderebilir misiniz lütfen?”

Çanak anten üretimi alanında çalışan firmalar bu ihracat fırsatına ücretsiz erişim için Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açabilirler.

Bu ilandaki Kenyalı şirketle irtibata geçmek için Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik başlatıp onay aşamasında sonra firmanın iletişim bilgilerine erişebiliyorsunuz.