Letonyalı firma garaj kapıları talep ediyor

24 Ocak 2018

Letonya merkezli bir yapı ve inşaat firması, garaj kapıları konusunda Türk tedarikçilerden katalog ve fiyat listesi göndererek irtibata geçmelerini talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Garage doors requested for export from Turkey to Latvia

My name is Aigars and I’m owner of fast grow up building company in Latvia.

I’m interesting in garage doors for import to Latvia for my company.

I would be grateful if you could send me a catalog of the thing what your company made with prices please

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382258_garage-doors-requested-for-export-from-turkey-to-latvia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact