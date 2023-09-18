Libya, vakumlu tanker treyler alacak

Libya’nın en büyük tedarikçisi olan Türkiye, TurkishExporter’da yayınlanan alım ilanlarıyla ülkenin ürün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugün de vakumlu tanker treyler ithalatı için bir alım ilanı bırakan Libyalı tedarikçi firma, ilan detaylarında ürünün 30.000 ltr kapasiteli ve pompalı olması gerektiğini de yazdı.

İlanda yer alan Libya’da petrol ve gaz endüstrisine yönelik kapsamlı çözümler sağlayan petrol sahası hizmetleri şirketi ile temasa geçebilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor.