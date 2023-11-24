Litvanya, dondurulmuş sığır eti ithal edecek

Türkiye'nin Litvanya'ya ihracat potansiyeli olan sektörleri arasında gıda, ev tekstili ve hazır giyim, demir-çelik mamuller, kimyasal madde ve ürünler, otomotiv yan sanayi, elektrikli araçlar, sanayi makineleri ön plana çıkıyor. İki ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise son 3 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde geliştiği görülüyor.

Bu ülkeden bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. Litvanya’da kurutulmuş sığır eti ürünlerinin tedarikçiliğini yapan bir firma, et ihracatçılarından dondurulmuş sığır eti ithal edeceğini belirtti. Firma ilgili üreticilerden fiyat teklifi bekliyor.

Litvanyalı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen gıda üreticileri, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Et toptancısı şirketler listesi

5 bine yaklaşan ürün ve hizmet çeşitliliğinde 3 milyondan fazla toptancı, ithalatçı ve mağazalar zinciri şirketlerin adreslerini depolayan Forie, ihracat şirketleri ve ihracat pazar araştırması için önemli bir veri kaynağı sunuyor.

Türkiye’de et üretimi ve ihracatı yapan bir firmaya sahip iseniz bu bağlantıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce et toptancısı şirketlerin adresleri bu kaynakta.

Dünyada en çok et ihracatı yapan ülkeler ve ihracat rakamları

Dünyada en çok ihracatı yapılan et çeşitleri ve ihracat rakamları; 29,5 milyar dolar ile taze sığır eti, 38,8 milyar dolar ile dondurulmuş sığır eti ve 9,4 milyar dolar ile keçi ve koyun eti olarak karşımıza çıkıyor.

Taze sığır etinin en çok ihracatını yapan ülkeler ise sırasıyla; 4,3 milyar dolar ile ABD, 3 milyar dolar ile Hollanda ve 2,8 milyar dolar ile Avustralya iken dondurulmuş sığır eti ihracatı yapan ülkeler 10,9 milyar dolar ile Brezilya, 5,7 milyar dolar ile ABD, 4,6 milyar dolar ile Avustralya olarak listeleniyor.

Keçi ve koyun eti ihracatı yapan ülkeler ve ihracat rakamları ise; 3,5 milyar dolar ile Avustralya, 2,7 milyar dolar ile Yeni Zelanda ve 603 milyon dolar ile İngiltere olarak sıralanıyor.