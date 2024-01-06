Litvanya, horeca yemek servis ekipmanları ve tabaklar talep ediyor

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de mutfak eşyaları sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Litvanya pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda halka açık ikram konseptleri, ekipman teslimatı, kurulum ve servis gibi alanlarda müşterilerine geniş hizmet yelpazesi sunan bir firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den horeca yemek servis ekipmanları ve tabaklar satın alacağını belirtti.

Litvanyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Mutfak eşyaları üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de mutfak eşyaları üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak ve yeni iş ortakları bulmak için “Forie DataBank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak binlerce mutfak eşyaları üreticisi firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi.