Lojistik ve taşımacılıkta hizmet ihracatı hedefi belli oldu!

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet ihracatı hedefini açıkladı. Hedef, 2025 yılı sonunda 48 milyar dolara, 2028 yılı sonunda ise 78 milyar dolara ulaşmak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, "Lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin, ülkemizin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, 2024 yılında 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımızı, 2025 yılında 48 milyar dolara, 2028 yılında ise 78 milyar dolara ulaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için sektör paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte lojistik ağlar kurulacak

Açıklamada, Türkiye'den geçen stratejik taşıma koridorlarında, lojistik hizmetleri birleştirerek ekonomiyi büyütme hedefinden şöyle bahsedildi:

"Ülkemizin küresel ticaretteki güçlü konumunu ileriye taşımak için ulaştırma ve lojistik sektörlerinde yatırımlarımızı kararlılıkla artırmaya devam edilmektedir.

Ülkemizden geçen stratejik taşıma koridorlarında, lojistik hizmetleri birleştirerek ölçek ekonomilerini büyütmeyi, intermodal taşımacılığı destekleyecek aktarma merkezleri oluşturmayı ve küresel ölçekte lojistik ağlar kurarak tedarik zincirlerini güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Yurt dışında lojistik dağıtım ağları kurulmasıyla birlikte, büyük pazarlara erişimimizin artması ve global tedarik zincirlerinin önemli bir bileşeni olması hedeflenmektedir.

Gerçekleştirilen yatırımlarda kentleşme, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlığı ve yeni nesil ulaşım sistemleri gibi küresel trendlerle uyumlu bir şekilde hayata geçirerek ülkemizin sadece bölgesel değil, küresel ticaretin merkezinde yer alma vizyonunu da hayata geçirmek için çalışmalarımıza titizlikle devam edilmektedir."

Dünyada 11. sırada

Lojistik ve taşımacılık sektörü, küresel lojistik ihracatından %2,5 pay alarak dünyanın 11. sırasında yer aldığı belirtilen açıklamada, sektörden toplam 21 markanın da Bakanlığın desteklerinden faydalandığı kaydedildi:

"Lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından %2,5 pay almakta ve dünyada 11. sırada yer alarak, hem hizmet ihracatımızın lokomotifi, hem de dış ticaretimizin en önemli bileşeni olarak konumlanmıştır.

Hizmet ihracatımızın yaklaşık % 40'ını oluşturan sektörün, payını her yıl daha da artırması hedeflenmekte olup, 2024 yılında 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı rakamının 38,9 milyar doları lojistik ve taşımacılık sektörünün çalışmalarıyla gerçekleşmiştir.

Ulaştırma ve lojistik sektöründe toplam 21 marka Ticaret Bakanlığı desteklerinden faydalanmakta olup, bunlardan 9 marka Markalaşma programı kapsamında 12 marka ise TUROUALITY programı kapsamında desteklenmektedir. Gerçekleştirilen destekler göz önünde bulundurulduğunda, en yüksek ödeme lojistik ve taşımacılık sektörüne yapılmış bulunmaktadır."

Ulaştırma ve lojistik sektörüne toplam 1 milyar TL destek

Sektöre destek mevzuatı kapsamında 133 adet uluslararası yurt dışı etkinliğe bireysel katılım desteği verildiği belirtilirken; sektörle ilgili hedefler şöyle sıralandı:

2024 yılında Almanya ve Polonya'daki en önemli fuarlara milli katılım organizasyonları gerçekleştirilmiş, bununla birlikte 2024 yılında lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik destek mevzuatı kapsamında 133 adet uluslararası yurt dışı etkinliğe bireysel katılım desteği verilmiştir.

Bireysel katılım desteği kapsamında lojistik sektörüne 25 milyon TL kaynak aktarılmış olup Ticaret Bakanlığı olarak destek mekanizmalarıyla bu yılda ulaştırma ve lojistik sektörüne toplam 1 milyar TL desteklenmiştir.

Lojistik ve taşımacılık sektöründe gerçekleşen küresel gelişmeler ile uluslararası taşımacılık trendleri yakinen takip ve analiz edilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak stratejiler geliştirilmekte, özel sektörün bu gelişmeler sonucunda karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmekte; mevzuat ve politika önerileri hazırlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin, ülkemizin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, 2024 yılında 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımızı, 2025 yılında 48 milyar dolara, 2028 yılında ise 78 milyar dolara ulaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için sektör paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edilecektir."