Lübnan firması, Türkiye'den banyo aksesuarları almak istiyor

Lübnan, yüzölçümü bakımından çevresindeki çoğu ülkelerden küçük olmasına rağmen, pazar potansiyeli açısından büyük bir öneme sahip.

Türkiye, toplam ithalat rakamı 19,5 milyar dolar olan Lübnan’ın 2022 yılı verilerine göre 2,42 milyar dolar ile 2.büyük tedarikçisi konumunda. Lübnan ülkemizden en çok mineral yağlar ve yakıtlar, demir-çelik ve kıymetli taşlar ithal ediyor.

Lübnan’daki ithalatçı firma, 2. büyük ithalat partnerleri olan Türkiye’den sıhhi tesisat parçaları tedarik edeceklerini e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdı.

İstanbul’a gelerek Türk banyo aksesuarı üreticileriyle yüz yüze görüşmek istediğini belirten Lübnanlı ithalatçı firma yetkilisinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.