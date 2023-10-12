Lübnan, temperli lamine cam ithalatı gerçekleştirecek

Her gün ithalatçı firmalar tarafından onlarca alım ilanı TurkishExporter’a bırakılmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter bu ilanları ihracatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Bugün de cam korkuluk, ofis bölmesi, ayna ve dekoratif camlar alanlarında özellikle otellere, kamu ve ticaret merkezlerine hizmet veren Lübnan merkezli firmanın bıraktığı bir alım ilanı duyuruldu. İlanlarında bir otel için Türkiye’den 60 adet temperli lamine cam ithal etmek istediğini söyleyen firma, ilan detaylarında ürünün özelliklerine değindi. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Türkiye 2.sırada

19,5 milyar dolarlık ithalat hacmine ile dünyanın 82.büyük ithalatçı ülkesi olan Lübnan’ın en büyük ithalat partneri, 2,68 milyar dolar ile Çin. Türkiye, çok az bir farkla 2,42 milyar dolar ile 2.sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 7007 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7007 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 7007- Emniyet camları (sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan): -Sertleştirilmiş emniyet camları.