Lübnan, Türkiye’den alüminyum levha satın alacak!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklenerek Lübnan’dan Türk üreticilere bir fırsat kapısı aralandı.

Buna göre Lübnan’da canlı hayvan taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den alüminyum levha satın alacağını belirtti.

Lübnanlı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Lübnan pazarına tek tıkla kolay ulaşım

Lübnan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Lübnan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine ulaşabilirsiniz.