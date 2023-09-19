Lübnan, yapı izolasyon malzemeleri ithal edecek

Akdeniz’in kıyısında bulunan Orta Doğu ülkesi Lübnan’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma, en büyük 2.büyük ithalat partnerleri Türkiye’den beton kür malzemesi ve SBR lateks ürünlerini ithal etmek için Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı.

İnşaat sektörüne kapsamlı hizmet sunan tedarikçi firma, ürünlerin Irak Erbil’e gönderileceğini ilanına ekledi. Siz de yapı malzemeleri sektöründe üretici veya tedarikçi firma iseniz, bu ihracat fırsatını kaçırmamak için ilanda yer alan Lübnan firması ile iletişime geçebilirsiniz.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişim açısından Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, yapı malzemeleri üretimi ve ihracatında başarısıyla dünyanın dikkat çeken ülkelerinden biri. 2022’de yayınlanan Türkiye İMSAD yapı sektörü raporuna göre 2021 yılına kıyasla hem sektörün pazar hacmi hem de ülkemizin sektörde ihracatı artış göstermiş durumda.