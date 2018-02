Lübnanlı firma ısıtma sistemi malzemeleri talep ediyor

07 Şubat 2018

Lübnan’dan irtibata geçen bir müşteri, merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan, radyatör vb. her çeşit ürünün temini için çalışabileceği Türk tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Heating system products to import from Turkey to Lebanon

Hello,

I like to visit companies working on heating systems (boilers, radiators ....) in order to import products to lebanon.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382611_heating-system-products-to-import-from-turkey-to-lebanon

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact