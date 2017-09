Lübnanlı firma otel malzemeleri ithal edecek

25 Eylül 2017

Lübnan’da otel ve spa sağlık merkezi işletmecisi bir firma, buralarda ihtiyaç olan her çeşit tekstil, sarf malzemelerinin temini ile düğün, nişan, parti gibi etkinliklerde kullanılan tabaklar, sandalyeler, masalar, süsler vb. ürünler için tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello ,

I need to find suppliers of hotel, spa and wedding material, such as under plates , chairs, tables, hotel bed sheets , spa products and all hotel related items

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370265_all-hotel-related-items-to-supply-in-lebanon

