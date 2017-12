Lübnanlı müşteri cips sosları ithal edecek

25 Aralık 2017

Lübnan’dan irtibata geçen bir firma, patates, mısır vb. cipslerle birlikte tüketilen dip soslar konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

looking forward for a long business relationship with your esteemed company.

We are interested in three types of dips now and open to your new suggestions.

Types are:

1- Hot Chuncky Salsa Dip

2- Sharp Cheddar Cheese Dip

3- Sour Cream & Onion Dip

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378445_dips-sauces-for-chips-offer-request-from-lebanon

