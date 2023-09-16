Lübnanlı tüccar, İstanbul'a elektrik malzemeleri almaya gelecek.

Tarihte Doğu ve Batı arasındaki ticaret yollarının kesişim noktası olan Lübnan’dan bir tüccar, ithalatta 2,42 milyar dolarlık pay ile 2. ithalat partnerleri olan Türkiye'den elektrik malzemeleri almak için dev metropol şehri İstanbul’a gelecek.

Türkiye’den yaptığı ithalatı her sektörden ürünlerle sürdürürken Lübnan’dan bugün TurkishExporter’a bir ithalat talebi geldi. Türkiye’deki elektrik ve elektronik sektöründe hizmet sunan firmalarla görüşmek için İstanbul’a geleceğini yazan Lübnanlı tüccar, evlerde kullandığımız ampul, kablo, fiş gibi her türlü ürünün ithalat edeceğini belirtti. Lübnanlı tüccarın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve tüccar ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.