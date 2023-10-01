Macaristan, 3000 adet jimnastik topu satın almak istiyor

Her gün onlarca alım ilanı TurkishExporter’a gelmeye, TurkishExporter bu ilanları Türk ihracatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Bugün de bir alım ilanı Macaristan’dan geldi.

Hediyelik ürün üretimi, ithalatı ve dağıtımı yapan toptancı firma, Türkiye’den 3000 adet jimnastik topu satın almak istediğini yazdı. İlan detaylarında mavi veya beyaz, 65 cm ebatlarında jimnastik topları ithal edeceklerini söyleyen bu Macaristan merkezli ithalatçı firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Macaristan pazarı ihracat araştırması

Macaristan’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı: “Forie Databank”. Bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmetinizde. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun Macaristan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine ulaşabiliyorsunuz.

Forie DataBank’ta üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de temsilcinizden talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 950632 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 950632 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 950632 – Bu faslın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme havuzları ve küçük oyun havuzları: Toplar. Bir üst Kategorisi: 9506 – Bu faslın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme havuzları ve küçük oyun havuzları.