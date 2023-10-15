Macaristan, elektrik panosu satın alacak

Avrupa Birliği üyesi ülke Macaristan’dan gelen bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Akıllı ışık acil aydınlatma sistemleri geliştiricisi ve üreticisi Macaristan merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den elektrik ithal etmek istediğini yazdı. Verdikleri alım ilanıyla ilgili detaylı görüşmeyi e-posta aracılığıyla yapmak istediklerini söyleyen bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmak gerekiyor.

Macaristan’a kolay ihracat

Macaristan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Giyim, gıda, tekstil ve birçok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Macaristan’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz “Forie DataBank”a yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ve konşimento bilgilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 853810 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 853810 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 853810- 8537 pozisyonunda yer alan eşya için tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 85- Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları.