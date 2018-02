Madagaskarlı firma paslanmaz mil satın alacak

01 Şubat 2018

Madagaskarlı bir firma, paslanmaz çelik düz mil farklı çaplar için fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Supplying mounted roller bearing from Turkey to Madagascar

Bonjour, nous cherchons des rouleaux pour transmission en inox diamètre 40 50 et 60x620mm environ .salutation.

Hello, we are looking for rollers for transmission in stainless steel diameter 40 50 and 60x620mm about .salutation.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383509_supplying-mounted-roller-bearing-from-turkey-to-madagascar

