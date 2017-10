Makedon firma otomotiv yapıştırıcıları ithal etmek istiyor

27 Ekim 2017

Makedonya ve Kosova’da 1997 yılından bu yana endüstriyel sızdırmazlık ürünlerinin yanı sıra el aletleri, yapıştırıcılar, endüstriyel bakım kimyasalları konularında toptan tedarik yapmakta olan bir firma, otomotiv ön camlarında kullanılan yapıştırıcılar ve contalar için Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dears,

We are a company which exists in both Macedonian & Kosovo markets since 1997 providing industrial sealing devices/solutions/products to local industries as well as various chemical maintenance products, hand tools, various types of adhesives and many other ones.

We are very interested in working with a Turkish manufacturing company which produce automotive adhesives and sealants, primers for automotive windscreens (cartridges and sausages).

Furthermore construction/industrial adhesives & sealants.

Thanks in advance for your kind assistance

Kind Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370541_automotive-adhesives-and-sealants-to-import-in-macedonia

