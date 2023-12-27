Makedonya, akıllı cam filmi ithal edecek

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler 2000’li yılların başından itibaren önemli bir artış kaydetti ve dış ticaret hacmi 20 yılda 10 kat artış göstererek, 2022 yılı itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. Ayrıca Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya’daki varlığı, iki ülkenin iş dünyasındaki yakın ilişkileri bu müttefikliğin sürmesine ve gelişmesine katkı sağladı.

Bugün ise Türkiye’nin Avrupa’ya açılan önemli geçit noktası Makedonya’dan, Türkiye’deki üreticileri sevindirecek bir ithalat talebi geldi. İhracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Makedonya pazarına giriş bileti olabilecek bu talep, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı.

Bu kapsamda Makedonya’da elektronik ürünler üreten bir firma yayınladığı ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan akıllı cam filmi satın alacağını belirtti.

İthalatçı Makedon firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu şirkete ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.