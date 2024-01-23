Makine ihracatçılarına: Yüzlerce yeni müşteri ve avantajlı e-ihracat fırsatları tek tıkla karşında!

Dünya’daki üretim faaliyetlerinin temelinde bulunan makine sektörü ülkelerin ihracat ve ithalat kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Bugün ise TurkishExporter’ın ihracat şirketleri için seçtiği hedef sektör ‘Makine’.

Buna göre Türkiye makine sektöründe yaşanan gelişmelere bakıldığında, serbest bölgeler dahil Türkiye’nin toplam makine ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıktı. Yıl boyunca makine ithalatının yatay seyrettiği Almanya, yüzde 7,6 artış ve 3,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu alandaki ana pazarı oldu.

İkinci sırada yer alan Rusya'ya ihracat yüzde 68,3 artarak 3 milyar dolara yaklaştı. Makine ihracatının 1 milyar dolar üzerinde seyrettiği ABD, İtalya ve Birleşik Krallık'ta yüzde 10'a varan artışlar sağlandı.

Takım tezgahları ihracatı yüzde 15,3 artarak 1,5 milyar dolar eşiğine ulaştı. Sektörün kilogram başına ihracat fiyatı ortalaması da 6,2 dolardan 7,2 dolara yükseldi.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken makine sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle Türk makine üreticileri için de yeni ihracat kapıları aralandı. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Çin’e ihracat fırsatı: “İş makinesi tedarikçileri aranıyor”

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter bugün gelecek 10 yılda ithalatını 22 trilyon dolara çıkarmayı hedefleyen Çin’den gelen bir ithalat ilanını platformunda yayınladı. Bu kapsamda Çin’de faaliyet gösteren bir Rus firma, yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden iş makineleri satın alacağını belirtti.

Çin’den ilan bırakan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.