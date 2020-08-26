Malatya üretti, Egeli firmalar ihraç etti

26 Ağustos 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilene göre, yaklaşık 100 ülkeye kuru kayısı ihraç eden Türkiye'nin kayısı ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 248 milyon dolardan 253 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatında ilk sırada 35 milyon 450 bin dolarla ABD yer alırken, ABD'yi 23 milyon 770 bin dolarla Almanya ve 22 milyon 472 bin dolarla Fransa izledi.

Türkiye'de üretilen kuru kayısının yaklaşık yüzde 90'ı Malatya'da üretilirken bu ürünün ihracatında ise Egeli firmalar dikkati çekiyor. Kuru kayısı ihracatında ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ihracatın yüzde 40'ına denk gelen 103 milyon dolarlık kısım Ege İhracatçı Birlikleri aracığıyla gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri aracılığıyla ise aynı dönemde 87 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatına imza atıldı.

"Devletin alım politikası tüm tarafları memnun etti"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyvede yeni sezon hazırlıklarının başladığını söyledi.

İzmir'in avantajının diğer ürünlerin bulunması olduğuna dikkati çeken Celep, "Malatya üretiyor, İzmir satıyor ama biz bir ülkenin değer zincirini ihraç ediyoruz. Bütünsel olarak bakıldığında bu Türkiye'nin ürünü. İzmir'de kuru meyve ihracatı yapan firmaların yüzde 75'i kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzümü birlikte yapıyor. Birlikte ihraç edildiği için durum böyle. Bir de İzmir'in tarihsel bir ihracat geleneği var." ifadelerini kullandı.

Bu yıl kayısı rekoltesinde düşüş beklediklerini aktaran Celep, "Gece ve gündüz hava sıcaklıklarında rutubet oranının yüksek olması meyvelerin gelişimini etkiledi. Haziran ayı içinde olan hava değişiklikleri Malatya'da da verim ve ürünün şeker kaybına sebep oldu. Bunun öncesinde de bir don yaşanmıştı. İklim koşullarından dolayı verim sorunu var." dedi.

Kayısı hasadının halen bazı bölgelerde devam ettiğini kaydeden Celep, bu sene bütün ürünlerin hasadının yaklaşık 1 hafta uzadığını dile getirdi.

Rekoltenin düşük olmasıyla fiyatların da yükseldiğini belirten Celep, "Geçen yıl 12-13 lira olan mahsul bu yıl ise 20-21 lira seviyesinde. Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alım yapacak olması da üreticilerimizi ve ihracatçımızı rahatlattı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elimiz güçlenmiş oluyor. Fiyatı tutturmamız da daha kolay oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA