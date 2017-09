Malavili firma çivi imalatı için tel satın almak istiyor

29 Eylül 2017

Malavi’de inşaat çivisi imalatı yanında makine ve ekipman satışı da yapmakta olan bir firma, çivi imalatında kullanılmak üzere soğuk çekim düşük karbonlu çelik tel ithal etmek istediğini belirtmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I am writing from Lilongwe. Malawi.

I have gone through you website.

I would like to order 23tonnes for Cold Drawn Law Carbon Steel Wire for making Wire Nails.

I will appreciate to hear from you.

Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371499_steel-wire-for-nails-making-needed-in-malawi

