Malezya firması, IML etiket ithal edecek

Dünya genelinde 31,17 milyar dolar ithalat hacmi ile ambalaj sektörü hem ekonomi hem de çevresel açısından önemli bir yere sahip. Sektörde ithalat gerçekleştiren ilk üç ülke sırasıyla ABD, Fransa ve Almanya iken Malezya listede 36.sırada. Ambalaj sektöründeki ihracat rakamlarına bakıldığında ise, Çin, Almanya ve ABD sektörde en çok ürün ihraç eden ülkeler iken Türkiye 908,86 milyon dolarlık ihracatla 11.sırada yer alıyor.

Ambalaj sektöründe her geçen yıl yükselen grafiğimizle kağıt, plastik, cam ve çeşitli diğer ambalaj ürünleri kategorilerinde Türk firmalara her gün milyonlarca dolarlık ihracat fırsatı sunan TurkishExporter’da bugün de Malezya’dan gelen bir ilan yayınlandı. Plastik ambalaj üretiminin yanında yapışkanlı etiketleme alanlarında da faaliyet gösterdiklerini yazan ithalatçı Malezya firması, e-ihracat platformu TurkishExporter’a Türk üretici firmalardan IML etiket almak istediklerini yazdı.

İlan detaylarında ithal edecekleri IML etiketlerin teknik özelliklerini de belirten firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Ambalaj sektöründe kolay ihracat müşterisi: Forie DataBank

Türkiye'nin sınırlarını aşarak dünya pazarlarına açılmak istiyor musunuz? İşte size bir kapı açan güçlü bir araç: Forie DataBank. Ambalaj sektöründe ihracat yapan veya yapmak isteyen firmaların hedefledikleri pazarlarda potansiyel müşterilere erişmelerini sağlayan bir kaynak olan DataBank, ithalatçı firmalar ile doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlar.

2022-2023 güncel verilerden oluşan excel formatında ihracatçılara sunulan bu listeler, doğru hedef kitleye odaklanarak ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmenize yardımcı oluyor.