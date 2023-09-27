Malta, tahta çatal kaşık takımları ithal edecek

Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a her gün onlarca alım ilanı gelmeye devam ediyor. İlanları takip eden Türk ihracatçı şirketler, uluslararası pazarlara açılıyor.

Bugün de Malta merkezli gıda paketleme firması, Türkiye’den tahta çatal-bıçak takımı ve kare dondurma kaşıkları ithal edeceklerini TurkishExporter ilan sayfasına yazdı. Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk plastik film üreticileri Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Malta’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Malta pazarına yönelik yeni bir ticari istihbarat hizmete girdi: "Forie Databank". Bu kaynak, Malta’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında bilgi sağlayan bir tür ticari istihbarat olarak yayında.

Eğer bu kaynakta, ürün veya hizmetlerinize dair veriler henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu verileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento bilgilerini de talep etme imkanınız var.

Gtip Kodu 4419 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 4419 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 4419 – Ahşap mutfak ve sofra eşyası.